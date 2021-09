Tragedia ieri a Milano, in seguito a un colpo di arma da fuoco sparato in via Ovada, nel quartiere Barona. A perdere la vita il 34enne Francesco Spadone, ucciso dal vicino di casa, Rocco Sallicandro, 72anni, incensuato.

All’origine del folle gesto, una grigliata di pesce, anche se, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tra i due uomini non esisteva un buon rapporto di vicinato e in passato avevano avuto diversi diverbi per futili motivi.

La ricostruzione dell’accaduto

Il 72enne stavolta, infastidito dagli schiamazzi e dal fumo provocati dalla grigliata di pesce, dopo le rimostranze che non avevano sortito nessun effetto, è sceso in cortile con una pistola, regolarmente denunciata. Dopo diverse minacce, avrebbe sparato alcuni colpi in aria. Spadone sarebbe quindi intervenuto e nella colluttazione sarebbe stato colpito al petto del colpo della semiautomatica del 72enne, accasciandosi a terra.

Gli amici del 34enne si sarebbero scagliati contro l’omicida ma poi si sono fermati per soccorrere l’amico, trasportato poco dopo, in gravi condizioni, all’ospedale San Paolo di Milano, anche se i medici non sono riusciti a salvargli la vita, nonostante l’operazione praticatagli d’urgenza. Il pensionato, invece, con diverse contusioni alla testa, è stato trasportato alla clinica Humanitas di Rozzano.

Spadone, la vittima, pluripregiudicato, era noto nel quartiere per il suo atteggiamento violento. A giugno aveva picchiato un uomo in un bar, provocandogli una prognosi di 40 giorni. L’allarme è scattato alle 16.50 di ieri, quando sono arrivate diverse segnalazioni di colpi di arma da fuoco alla centrale operativa di via Moscova.

I primi ad arrivare sono stati i carabinieri del Radiomobile, che hanno trovato in cortile Sallicandro seduto con la testa tra le mani: aveva ferite provocate dalle botte ricevute dai conoscenti della vittima e non ha opposto resistenza, venendo arrestato per omicidio. Fino a ieri sera, la pistola non era stata ancora ritrovata. Caricatore e bossoli sì.