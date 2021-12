Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Damiano, un 67enne che da mesi vive a Parco Sempione a Milano disegnando quadri che rappresentano paesaggi della città che lo ospita. L’uomo, originario di Brindisi, si è però resto ben presto conto che le vendite non andavano assoutamente bene per cui aveva voglia di tornare a casa per il Natale. Tornare per sempre. Così ha cercato di vendere qualcosina, ma senza l’esito sperato, fino a quando il fato ha voluto che dinanzi a lui si presentasse un giovane, Stefano Maiolica, anche lui del Sud, precisamente di Salerno.

Maiolica vive ormai stabilmente a Milano ma nel corso di tutto questo tempo ha creato una pagina Facebook “Unterroneamilano”, dove la gente del Sud trova tutte le indicazioni utili sul capoluogo meneghino. E proprio percorrendo Parco Sempione, Stefano si è imbattuto in Damiano, che gli ha raccontato la sua storia. Il giovane non ha perso tempo e ha pubblicato un appello sui social, questo in modo da aiutare il 67enne a fare rientro nella sua Brindisi.

Straordinaria solidarietà

Maiolica ha chiesto di aiutare Damiano a ritornare nella sua Brindisi, in quanto in questo periodo i prezzi di bus, treni e aerei sono alle stelle. Parlando con Stefano, il 67enne ha dichiarato che lui non preferiva l’elemosina, in quanto è stato sempre abitato a gudagnare soldi lavorando. Per questo ha voluto che i suoi quadri fossero venduti.

Così è stato. Nel giro di soli due giorni Stefano è riuscito a far vendere tutti i quadri prodotti dall’uomo racimolando la cifra di 220 euro, utile a poter comprare un biglietto. Chi non è riuscito a raggiungere direttamente Parco Sempione ha fatto una piccola donazione tramite una raccolta fondi lanciata da Stefano.

Domani 23 dicembre Damiano tornerà a Brindisi a bordo di un aereo. Ad attenderlo in Puglia ci saranno i suoi famigliari e proprio nella sua Brindisi egli comincerà una nuova vita. “Grazie di cuore per avermi aiutato a dimostrare che basta davvero poco per fare qualcosa di incredibile con questi social. Abbiamo un enorme strumento a disposizione, non sprechiamolo!” – così ha detto Stefano Maiolica, il giovane che ha aiutato Damiano a tornare a casa.