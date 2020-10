Milano, ladro saccheggia auto dei poliziotti: “Ho sbagliato parcheggio”

Quando si ha intenzione di commettere un furto una delle parti fondamentali è sicuramente la programmazione, assolutamente necessaria per un ladro al fine di essere sicuro di aver scelto il bersaglio giusto. Ne sa sicuramente qualcosa l’uomo che è stato arrestato mentre cercava di rubare gli oggetti presenti all’interno di alcune automobili in sosta nel parcheggio dedicato ai poliziotti.

La vicenda si è svolta giovedì a Milano, dove tramite le telecamere di sorveglianza puntate sul parcheggio la vigilanza è riuscita ad individuare un uomo che era riuscito ad aprire già diverse auto in sosta, prelevando da esse svariati oggetti trovati all’interno.

Quello che il 40enne ignorava era che le macchine che aveva scelto come obiettivo erano parcheggiate nei pressi del Commissariato di Villa San Giovanni in Via Monza proprio perché si tratta del posteggio dedicato agli agenti in servizio.

Inutile dire che, immediatamente dopo che la sua presenza è stata notata dalle telecamere di sorveglianza dell’edificio, l’uomo è stato subito circondato dagli agenti di polizia ed arrestato in flagranza di reato per furto. Al momento del fermo, avvenuto intorno alle 4 di pomeriggio di giovedì secondo quanto riportato da Milano Today, il 40enne era già riuscito ad aprire circa una decina di automobili parcheggiate in via Privata Platone, tutti mezzi di agenti di polizia impegnati al lavoro al momento del furto.

L’uomo, un volto già noto alle forze dell’ordine con svariati precedenti a suo carico proprio per furto, non ha potuto fare altro che riconoscere l’errore fatto nell’infelice scelta del bersaglio, ammettendo agli agenti: “Ho sbagliato parcheggio” per giustificare il suo gesto.

Per il 40enne è stato fissato immediatamente il rito in direttissima per furto per venerdì, anche se visti gli svariati precedenti probabilmente non basterà neanche questo grave errore di progettazione a far desistere il pregiudicato dai suoi intenti criminali.