Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non c'è mai limite al peggio, è proprio vero! Dinnanzi a queste notizie, si rimane letteralmente senza parole. Come si può picchiare barbaramente, riducendo in fin di vita una bimba di soli 9 mesi e chiedersi come stia? Ma scherziamo?! Non sono un giudice, non sta a me giudicare, ma quanto accaduto non può passare inosservato. Spero che, per davvero, la giustizia faccia il suo corso.