Scene di vera e propria guerriglia urbana si sono verificate questa notte a Milano, precisamente nella zona denominata Colonne di San Lorenzo, cuore della movida meneghina. Tutto è cominciato intorno all’1:00, quando una coppia tedesca ha fermato urgentemente una pattuglia dell’Arma affermando di essere stata derubata delle collanine da due individui, uno dei quali gli avrebbe aizzato anche contro un cane di razza pitbull. Nonostante i due aggressori non dovessero trovarsi in strada in quell’orario, questo per via del coprifuoco notturno imposto per ragioni sanitarie, i carabinieri si sono recati immediatamente sul posto segnalato dalla coppia.

I militari hanno raggiunto la piazza, identificando poco dopo due soggetti che sarebbero stati i responsabili dell’aggressione e della rapina ai danni della coppia. Uno dei due, vedendosi ormai braccato, ha fatto in modo che il cane si lanciasse su uno dei carabinieri. L’agente è stato ferito dai morsi dell’animale sia al braccio e che alle gambe. A quel punto il militare avrebbe fatto fuoco con la pistola d’ordinanza , mentre il collega utilizzava lo spray al peperoncino per fermare l’aggressore, riconosciuto poi in un 22enne marocchino.

Colpita anche una donna

Dalle schegge del proiettile sarebbe stata colpita anche una donna, la quale avrebbe riportato due ferite alle gambe. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. Anche il cane è stato colpito dai colpi dell’arma da fuoco esplosi dal carabiniere per difendersi dalla violenta aggressione: i militari hanno rintracciato l’animale in una clinica veterinaria milanese.

Anche lui se la caverà. Ma non è finita assolutamente qui, in quanto dopo l’intervento dei militari e gli spari molti giovani hanno reagito lanciando bottiglie di vetro contro le auto dei carabinieri. Nel frattempo, visto quanto stava succedendo, sono giunti dei rinforzi. Il 22enne, secondo quanto si apprende, sarebbe stato arrestato dai carabinieri con le accuse di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Milano. Le persone rimaste ferite se la caveranno con qualche giorno di prognosi. Anche un 23enne, che sarebbe proprio il ragazzo aggredito, è finito al Pronto Soccorso per vie dei morsi del cane di grossa taglia.