Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Mamma mia che gioia per gli occhi vedere tutta quella Nutella! Lui avrà perso 17 chili, ma sembra intenzionato a farli riprendere tutti ai dottori ed infermieri che lo hanno curato. Congratulazioni per la guarigione da Covid, non tutti sono così fortunati da tornare a casa dopo un mese di ricovero in terapia intensiva e l'intubazione.