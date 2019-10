Un bambino di sei anni, alla seconda ora di lezione, è caduto dalle scale della scuola ed è stato portato, in condizioni molto gravi, all’ospedale più vicino. Dalle prime informazioni si sa che questa mattina, alle 9.45 circa, un bambino di prima elementare è caduto da un’altezza di 10 metri circa. Al momento della caduta si trovava al secondo piano delle scale della scuola elementare milanese Giovan Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero, situata nella zona Niguarda.

I soccorsi sul posto, due ambulanze del 118 e un’auto medica, sono stati immediati. Davanti alla scuola c’erano anche i carabinieri che, bloccando il traffico su viale Suzzani, hanno permesso all’ambulanza di non trovare intoppi e dirigersi velocemente in ospedale. Le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato, in codice rosso, al Niguarda.

Secondo le prime informazioni, il bambino ha subìto un trauma cranico molto grave ed è in prognosi riservata. Il piccolo è stato portato nella sala operatoria dell’ospedale e con un delicato intervento chirurgico i medici hanno cercato di “diminuire la pressione intracranica” si legge in milano.repubblica.it.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, solo si sa che un alunno di prima elementare, verso le 9.45, è precipitato nella tromba delle scale interne della scuola. Probabilmente, dalla prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo ha scavalcato la ringhiera ed è caduto dalla balaustra del secondo piano precipitando poi fino al piano interrato. L’ipotesi resta comunque da verificare.

Gli investigatori ritengono che il bambino non sia stato spinto, probabilmente ha fatto tutto da solo. Ora i militari stanno interrogando i compagni del piccolo, gli insegnanti e il personale presente nella scuola per ricostruire con precisione l’accaduto. Francesco Ciardi, pubblico ministero di Milano, per ora ha disposto che vengano eseguiti tutti gli “accertamenti sull’infortunistica della scuola e sulla ringhiera in questione” scrive ilgiornale.it. Probabilmente verrà aperto un fascicolo per lesioni colpose.