Milano: fa 6 scippi in mezz’ora, arrestato 23enne

I furti sia nelle case, ma anche ai danni di persone anziane che passeggiano per la strada sono all’ordine del giorno. La cosa che maggiormente sorprende, quando si tratta di questi reati, è la rapidità con cui il truffante riesce a portarsi a casa il malloppo. La storia qui presente racconta di come un giovane sia riuscito a fare diversi scippi in pochissimo tempo. Vediamo la sua storia e come ha fatto.

I fatti risalgono al pomeriggio del 5 maggio a Milano dove un giovane ragazzo di 23 anni ha compiuto degli scippi che si possono definire da record. In appena mezz’ora ha fatto sei scippi, ma è stato beccato dai Carabinieri del capoluogo lombardo. Sono tutti furti avvenuti nella zona tra il quartiere Giambellino e i Navigli dove è stato bloccato dalle forze dell’ordine.

Il 23enne di nazionalità egiziana è riuscito a essere individuato, grazie alla segnalazione di alcuni testimoni che lo hanno descritto alle forze dell’ordine in modo che fosse più facile rintracciarlo. Il furfante è stato individuato in via Ludovico il Moro proprio grazie ai testimoni e ai passanti che hanno permesso ai Carabinieri di acciuffarlo.

Non appena ha visto i Carabinieri ed ha capito come si sarebbe evoluta la situazione, ha deciso di darsi alla fuga, lanciandosi nei Navigli, ma anche in questo caso, la sua corsa è stata beccata in tempo dal momento che i Carabinieri lo hanno immediatamente raggiunto sulla riva della Canottieri Milano.

Per quanto riguarda le persone che ha scippato, due donne anziane sono rimaste ferite. Una di loro ha avuto delle conseguenze peggiori, dal momento che ha riportato la frattura della clavicola sinistra e una commozione cerebrale. Secondo il personale medico che l’ha in cura, la donna non versa in pericolo di vita, ma la sua prognosi è di un mese circa.