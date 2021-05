È morto nelle scorse ore Guido, l’uomo di 100 anni che lo scorso anno, insieme alla moglie Maria, era diventato simbolo della lotta al Covid-19. Lei ha 93 anni, e in tutto questo tempo non si è mai separata dal marito per nessuna ragione al mondo, neanche quando lo scorso anno il coronavirus ha stravolto le loro vite. La foto della coppia divenne virale e il loro abbraccio, dopo 101 giorni a causa della pandemia, commosse il mondo intero. La notizia del decesso di Guido è stata confermata anche dal sindaco di Castano Primo, paese della provincia di Milano dove i due abitavano.

“Questa è una di quelle notizie che non avrei voluto mai dare, purtroppo sono ben consapevole che la Vita ha per noi in serbo destini e piani che non possiamo sempre decidere. Voglio però ricordarlo con tutto il cuore, perché Guido è stato e sarà sempre uno dei Cuori della nostra Comunità Castanese” – così scrive su Facebook il primo cittadino di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello. L’uomo centenario è stato un combattente durante la Seconda Guerra Mondiale e decorato con medaglia per aver rifiutato di aderire nel 1943 alla RSI Fascista.

Un amore più forte del Covid

Quello tra Guido e Maria è stato un amore più forte di tutto, anche del Covid-19, che gli ha seperati per molto tempo. “L’anno scorso abbiamo festeggiato il tuo Centenario, e la tua splendida storia d’Amore con tua moglie Maria è stata un faro di luce e speranza per tutta Italia perché il tuo Amore è stato più forte del Covid.Tu sei stato più forte di qualsiasi cosa” – così continua l’emozionante post del sindaco.

A causa della loro età avanzata, Guido e Maria si erano trasferiti in una casa di riposo. Il primo a trasferirsi fu proprio lui, seguito poi dalla moglie. Quei 101 giorni di separazione per loro sono sembrati eterni, un tempo troppo lungo, quasi un incubo per due persone che hanno vissuto fianco a fianco la loro esistenza.

Quella loro fotografia continuerà sicuramente a fare il giro del mondo, diventando non solo un simbolo di speranza nella lotta al Covid-19, ma anche di amore. Nei prossimi giorni si terranno le esequie del 100enne deceduto nelle scorse ore. Tutta la comunità di Castano Primo è in lutto per questa improvvisa scomparsa.