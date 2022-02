Un normale sabato sera, come tanti accadono tra giovani, nelle varie città di Italia, si è trasformato in momenti di terrore e paura. A Milano, proprio nella zona della movida, quindi tra Corso Como e Stazione di Porta Garibaldi, ci sono stati molti giovani feriti, accoltellati e anche rapinati. Le indagini delle forze dell’ordine faranno luce su quanto successo. Nel frattempo, qui spieghiamo cosa è accaduto.

Piazza Gae Aulenti e Corso Como si sono trasformate in una notte di paura e di sangue nella serata di sabato 19 febbraio dove sei giovani sono rimasti feriti tra le 3,30 e le 5,30. La prima ambulanza è giunta intorno alle 3,25 dove un giovane 18enne è stato soccorso a seguito di una ferita da arma bianca e, in seguito alle sue condizioni, portato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Nelle vicinanze, un altro ragazzo classe 2001 è stato ferito a una gamba da una arma e ora si trova in codice rosso al Niguarda di Milano, ma in base alle ultime informazioni in merito, sembra che le sue condizioni siano in netto miglioramento. Nelle prossime ore, sarà sottoposto a interrogatorio dalle forze dell’ordine, considerando che, non appena i Carabinieri sono giunti in loco, non vi era traccia dei responsabili.

Sempre nella zona, a distanza di pochi minuti, è stato soccorso, per le stesse dinamiche, un ragazzo di 21 anni che è ora al Fatebenefratelli. Sirene, ambulanze e soccorsi non hanno fatto altro che suonare per tutta la notte, fino alle 4,45 dove in Corso Como un giovane è stato accoltellato al braccio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Intorno alle 5,30, dei giovani sono stati avvicinati da dei ragazzi, molto probabilmente di origine nordafricana che li hanno rapinati portando via due cellulari e 100€ in contanti. I rapinatori hanno anche accoltellato un ragazzo di 15 anni al gluteo che ora si trova al San Raffaele di Milano. I Carabinieri stanno cercando di capire chi possano essere i responsabili in modo da dare loro un nome e un volto, ma si pensa che possa esserci la stessa firma dietro questo blitz di furti e accoltellamenti.