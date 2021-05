Dramma poco dopo mezzogiorno di oggi a Milano, dove una donna è stata travolta da un treno della metropolitana nella stazione di Porta Venezia, sulla linea M1. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, le cui generalità non sono state rese note. Tutto è successo in pochi, concitati istanti.

Erano le 12:40 quando è scattato l’allarme. All’unità di emergenza urgenza del 118 è arrivata una chiamata che segnalava l’investimento di una persona presso la stazione di Porta Venezia. Il convoglio non ha fatto in tempo a frenare e quindi l’impatto con la signora è stato inevitabile. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione nei confronti della vittima. Sul posto sono giunti gli agenti della Polfer per i rilievi del caso.

Circolazione bloccata

La notizia di quanto accaduto è confermata anche dall’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico all’interno del capoluogo meneghino. La cirocolazione dei treni tra le stazioni di Pasteur e Palestro è stata bloccata, questo in modo da permettere agli inquirenti di svolgere i rilievi del caso.

Sotto shock le persone presenti in stazione che hanno assistito al dramma. L’Atm ha consigliato ai passeggeri di cambiare con la metro M2 e scendere a Cadorna per raggiungere la zona di Porta Venezia. Sono stati messi a disposizione dei viaggiatori anche bus sostitutivi. “In alternativa a Porta Venezia considerate altre stazioni ferroviarie come Repubblica, Garibaldi e Dateo” – così ha scritto l’Atm sui social.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo dramma che ha sconvolto il capoluogo meneghino nella giornata di oggi. Come già detto, non è chiaro se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario. A chiarirlo sarà l’autorità giudiziaria che sta indagando sul caso.