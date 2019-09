Milano: donna chiede invano di essere licenziata per accudire il marito malato

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Questa storia è proprio surreale e non capisco la posizione dell’azienda. Non vorrei fosse solo un problema di liquidità, perché licenziando la dipendente dovrà elargire il TFR. Ma non credo che un grosso gruppo come la Metro si fermi davanti a quattro spiccioli. Spero che nei prossimi giorni prevalga il buon senso e la donna possa restare con il marito, e magari il suo posto di lavoro venga dato a qualche giovane disoccupato. In un sol colpo, l’azienda accontenterebbe due persone.