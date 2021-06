Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Milano, dove una trivella alta più dieci metri è rovinata improvvisamente al suolo travolgendo quattro auto che erano parcheggiate nelle vicinanze. Tutto è successo intorno alle 10:45 in via Serio, nella zona di Porta Romana, quindi nel pieno centro del capoluogo lombardo. I residenti hanno udito un forte boato, poi hanno notato la trivella che giaceva di traverso. Per un momento si è temuto il peggio.

Ci sono stati infatti danni materiali all’Ifom, l’istituto Firc di Oncologia Molecolare, una struttura situata sul lato di via Adamello. Qui sono stati danneggiati due piani dello stabile. Inizialmente si pensava che il crollo della trivella avesse anche provocato una fuga di gas, ma poi è stato chiarito che non ci sono stati ulteriori danni, per cui l’allarme è rientrato. Sul posto sono arrivata gli agenti della Polizia di Stato con alcune volanti, i Vigili del Fuoco e alcune ambulanze del 118.

Evacuato il cantiera

Secondo quanto si apprende, la trivella si trovava all’interno di un cantiere, che è stato immediatamente evacuato. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, transennandola con gli appositi nastri rossi e bianchi. Sul caso l’Ats vuole vederci chiaro e ha cominciato un’indagine.

Sono impressionanti le immagini che arrivano dal capoluogo meneghino, che mostrano la trivella rovinata al suolo. Come già detto non ci sarebbero vittime o feriti. Non è chiaro se il macchinario fosse in funzione al momento del crollo, ma su questo saranno le autorità a fare chiarezza.

Nelle prossime ore sicuramente si potranno conoscere ulteriori particolari su quanto avvenuto questa mattina a Milano. Si sono vissuti momenti di forte apprensione, anche perché non capita tutti i giorni che un mezzo del genere venga giù improvvisamente. Tanto lo stupore anche tra gli stessi cittadini che non si aspettavano minimamente una cosa del genere.