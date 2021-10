Un omicidio si è verificato questa mattina a Buccinasco, in provincia di Milano, dove il 60enne Paolo Salvaggio è stato raggiunto in strada da alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta, quando all’improvviso un sicario a bordo di uno scooter ha sparato verso di lui una scarica di proiettili. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi i sanitari del 188 che lo hanno trasportato presso l’ospedale Humanitas di Rozzano.

All’arrivo dei medici le sue condizioni erano apparse piuttosto gravi per cui è andato in arresto cardiocircolatorio. Il delitto si è verificato intorno alle ore 10:00 del mattino in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della locale stazione, che adesso indagano su quanto accaduto. La notizia si è sparsa in tutta la cittadina lombarda destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti.

Chi era la vittima

Salvaggio era un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine, in quanto aveva precedenti per droga e attualmente si trovava agli arresti domiciliari. L’uomo, comunque, aveva un permesso per uscire qualche ora alla mattina. Le modalità in cui è avvenito il delitto fanno pensare che si sia trattato di un agguato pianificato.

Già dai momenti immediatamente successivi al dramma l’Areu aveva comunicato che le condizioni del ferito erano abbastanza gravi. Sul luogo della sparatoria è giunto anche un elicottero di soccorso. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possa essersi trattato di un regolamento di conti per lo spaccio di stupefacenti. Chi ha agito forse conosceca a menadito le abitudini dell’uomo e la sua situazione personale.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato a Buccinasco. Sotto shock amici e famigliari della vittima. La notizia dell’omicidio è stata riportata anche da numerosi telegiornali nazionali. Attualmente è in corso la ricostruzione dell’accaduto.