Milano, colpisce la fidanzata con coltello e pinza sfregiandole il viso

In base alle notizie che si leggono sui quotidiani o si sentono alla televisione, ascoltando i vari telegiornali, sono sempre di più le donne vittime di abusi, sevizie con segni sia fisici che psicologici che le macchieranno per sempre. Spesso, a compiere questi atti terribili nei loro confronti, sono i loro stessi fidanzati o mariti che non accettano la fine della relazione. Un fatto del genere è accaduto a Milano dove un uomo ha deturpato il viso della compagna per sempre.

Il fatto qui seguente è accaduto nella serata di venerdì sera intorno alle 20 nel capoluogo dove al culmine di una lite, forse per motivi economici, un uomo ha usato tutta la violenza per sfogarsi contro la sua compagna. In base alle fonti della polizia e a una prima ricostruzione dei fatti, il 26enne si è recato a casa della donna dove è nata la discussione.

Sembra che la donna volesse vendere l’appartamento nel quale viveva per andare a convivere con il fidanzato. La lite, scoppiata per motivi economici, è degenerata al punto che il 26enne, in preda a uno scatto di ira, l’ha colpita al volto e al collo, prima con un coltello che si è procurato andando in cucina e poi con una chiave a pappagallo.

In seguito all’aggressione, si è dato alla fuga, mentre lei è andata immediatamente al Policlinico nel reparto di chirurgia, dove è stata dimessa in seguito a una prognosi di 45 giorni per la frattura delle ossa facciali e per una deformazione permanente al viso che la segnerà per sempre in seguito alle lesioni compiute dall’uomo.

In seguito a quanto successo, i Carabinieri e le forze dell’ordine lo hanno cercato per tutta la notte, fino a quando nella mattinata di sabato è stato lui stesso a presentarsi in commissariato ammettendo le sue colpe. Gli agenti lo hanno fermato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate accompagnandolo nel carcere di San Vittore.