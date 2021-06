Un altro incidente sul lavoro si è verificato in questi ultimi giorni in Italia. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, nella giornata di venerdì scorso, un colf di 35 anni è precipitata dal quinto piano di un appartamento situato in una palazzina in Corso Concordia a Milano. Al momento sono tutte da chiarire le cause della tragedia: la donna infatti è morta sul colpo. Al momento dell’incidente in casa non c’era nessuno, per cui a dare l’allarme sono stati alcuni vicini. Una volta sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Da quanto trapela, pare che la colf stesse pulendo i vetri di una finestra ed era salita su una scala. Per motivi che sono ancora tutti da chiarire, la giovane avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. La Procura della Repubblica di Milano vuole vederci chiaro, per cui ha aperto un fascicolo d’inchiesta coordinato dalla pm Francesca Crupi. Le generalità della collaboratrice domestica non sono state rese note.

Una strage senza fine

Secondo quanto fanno sapere le autorità, la 35enne è la 34esima vittima sul lavoro in Lombardia nel giro dell’ultimo anno. Si tratta di una strage senza fine. Un mese fa a Leffe, nella bergamasca, un uomo di 59 anni è morto all’interno della ditta Plastic Free schiacciato da un macchinario. Anche in quel caso non vi è stato nulla da fare per il malcapitato.

I sindacati di tutta Italia già da tempo hanno chiesto alle autorità governative di prendere provvedimenti contro le morti sul posto di lavoro. Alcune sigle sindacali, ad inizio giugno, hanno organizzato un presidio sotto il palazzo della Regione Lombardia per chiedere maggiori norme sulla sicurezza e fermare questa strage sul lavoro che non accenna a fermarsi

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari sul dramma accaduto venerdì scorso a Milano. Sarà l’autorità giudiziaria a chiarire se vi siano altre responsabilità sull’accaduto. Per il momento la cosa certa è che pare si sia trattato proprio di una tragica fatalità.