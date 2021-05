Milano, cade da un palazzo in Piazza Affari morendo sul colpo: si pensa al suicidio

Alcune tragedie sembrano essere davvero inspiegabili e incomprensibili. Sono dei misteri difficili da risolvere, persino per le stesse forze dell’ordine, le quali devono cercare di capire come sia accaduto e cosa fare in merito. Una tragedia senza nessuna spiegazione apparente è accaduta a Milano, per la precisione, in Piazza Affari, dove un uomo è precipitato da un palazzo morendo sul colpo. Cerchiamo di capire bene cosa sia successo e fare il punto delle indagini.

Il fatto è accaduto giovedì 20 maggio nel pomeriggio a Milano, a Piazza Affari, per la precisione dove un uomo di 51 anni è precipitato da un palazzo ed è morto sul colpo. L’incidente è accaduto poco dopo le 18. Sul luogo della tragedia dove ha sede la Borsa italiana, sono immediatamente intervenuti la Polizia di Stato, gli agenti della polizia locale di Milano, compreso anche i mezzi di soccorso che non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

In base a quanto racconta l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, i soccorritori e i mezzi di soccorso, intervenuti in loco, pur facendo di tutto, non hanno potuto salvare l’uomo in quanto “le lesioni riportate non erano compatibili con la vita”. Insieme a loro, sono intervenuti anche i poliziotti della Questura di Via Fatebenefratelli e i colleghi della locale che stanno facendo luce sul caso cercando di venirne a capo.

In base a quanto è stato riportato da Milanotoday, qualsiasi pista è al vaglio degli inquirenti, sebbene si pensi che possa essersi trattato di suicidio che, al momento, appare quella maggiormente sicura, secondo anche alcuni fatti che sono stati raccolti in merito. L’uomo è precipitato dalla terrazza dello stabile in cui trovava in cui ha sede la Cbre, ovvero la società di servizi e investimenti nel real estate.

Secondo anche quanto emerso nella serata di giovedì 20 maggio, si tratterebbe di un suicidio sul quale si sta cercando ancora di capire quali possano essere i motivi di questo folle gesto.