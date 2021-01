Incidente nel pomeriggio di ieri. 26 gennaio 2021, a Milano. Un bimbo di 9 anni è stato travolto da un furgone, risultato poi rubato, che lo ha trascinato per una decina di metri. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della madre del piccolo, che lo ha visto travolto e trascinato per metri da un mezzo così grande.

Il conducente del mezzo si è dato in un primo momento alla fuga. Solo in seguito, recatosi nuovamente sul luogo del sinistro, è stato fermato e denunciato dalla polizia locale,mentre il piccolo, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo all‘ospedale Niguarda, riportando, a seguito dell’urto, una frattura al femore e altri traumi, con una prognosi superiore a 40 giorni.

L’accaduto

L’incidente è avvenuto in piazzale Gabriele Rosa, zona Corvetto, poco prima delle 17. Il bambino stava attraversando le strisce pedonali assieme alla madre quando è stato travolto frontalmente da un furgone guidato da un 20enne, brasiliano, regolare in Italia, per poi essere trascinato per una decina di metri.

L’investitore, spaventatosi, ha prima tentato la fuga, abbandonando sul posto un passeggero che stava viaggiando con lui, il furgone e alcuni documenti, per poi ritornare sul luogo del sinistro e ritentare di scappare, resosi conto della gravità della situazione e dei guai a cui andava incontro. Dopo una breve colluttazione con un agente locale, che è rimasto lievemente ferito, il 20enne è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga, resistenza, fuga e guida senza patente.

Subito dopo l’impatto, sul luogo dell’incidente sono accorsi gli operatori sanitari, diverse ambulanze e anche un’automedica, allertati dall‘Azienda Regionale emergenza urgenza.Le condizioni del piccolo sono gravi ma non è in pericolo di vita. L’incidente avrebbe potuto avere un epilogo peggiore ma per fortuna il bambino è salvo e l’investitore dovrà pagare i reati commessi.