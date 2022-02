C’è un episodio risalente a novembre scorso, la cui notizia è stata resa pubblica solo in queste ore. Riguarda un bimbo di 4 anni, deceduto al Policlinico di Milano.

Il piccolo era stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite, morendo il giorno dopo per peritonite acuta. La Procura di Milano, che vuole vederci chiaro, ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo 2 medici nel registro degli indagati: una specializzanda che ha visitato il bambino e il medico specialista di turno la sera in cui i genitori lo portarono in ospedale.

La ricostruzione dell’accaduto

Lo scorso novembre il bambino ha iniziato a lamentare forti dolori addominali, con vomito e nausea. I genitori lo hanno immediatamente portato al pronto soccorso del Policlinico di Milano dove, dopo la visita, è stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite con la prescrizione di curarsi con paracetamolo. Il giorno seguente le condizioni del piccolo sono drasticamente peggiorate, al punto che i soccorritori del 118 lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, dove è morto per peritonite acuta. Di questi fatti si è venuti a conoscenza sono nelle scorse ore.

L’infiammazione (da peritonite) ormai aveva ormai compromesso le sue condizioni e per questo non era stato possibile salvarlo. Nello specifico, il medico di turno avrebbe autorizzato le dimissioni, mentre la specializzanda avrebbe materialmente effettuato la visita al bambino. Il pm titolare dell’indagine del sesto dipartimento della Procura, per accertare eventuali responsabilità, ha disposto una consulenza tecnica finalizzata a svolgere esami istologici e tossicologici sulla piccola vittima e chiarire anche se sia stato rispettato o meno il protocollo medico durante la prima visita.

I pm vogliono anche capire perché i medici non abbiano effettuato una Ves, ossia l’esame del sangue che permette di evidenziale l’eventuale presenza di infiammazione nell’organismo. La direzione generale dell’ospedale fa sapere di aver “immediatamente aperto una indagine interna in stretta collaborazione con la procura milanese”.