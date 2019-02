Milano, bambina di 3 anni cade dal quinto piano, salvata dalla sorella maggiore

Nel pomeriggio di ieri, verso le 15:40, nella periferia nord di Milano, una bambina peruviana di 3 anni è precipitata dal quinto piano di una palazzina. La piccola ne è uscita indenne grazie alla prontezza della sorella e alla presenza di un cespuglio che ha attutito il colpo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina si trovava a casa di alcuni parenti, ai quali i genitori l’avevano affidata mentre loro si trovavano al lavoro. La piccola stava giocando con la chiave del bagno, finché non vi è rimasta chiusa dentro. Non sapendo più riaprire la porta, la sorella maggiore le ha detto di aspettare che lei scendesse nel cortile per lanciarle la chiave. Quando la bambina si è affacciata per lanciare la chiave, si è sporta troppo ed è precipitata dalla finestra.

I soccorsi

Gli operatori del 118, giunti sul posto, si sono subito resi conto che la bambina non presentava alcun tipo di ferita, ma è stata comunque ricoverata nell’ospedale Niguarda per i dovuti controlli.

I genitori, che nel frattempo sono stati avvertiti, si sono recati subito all’ospedale, dove hanno ricevuto subito la conferma che la bambina non aveva subito danni né alla testa né agli arti. Anche in seguito ad ulteriori accertamenti, è stata riconfermata la buona condizione di salute della bambina.



Gli inquirenti non hanno avuto bisogno di effettuare ulteriori indagini, in quanto la dinamica dei fatti è risultata abbastanza chiara sin da subito. Inoltre, a conferma di quanto è accaduto, c’è anche la testimonianza di una residente nello stesso palazzo. La donna, nonostante la velocità con cui si è svolta la vicenda, ha confermato che al momento della caduta, la sorella maggiore si trovava proprio sotto la finestra, quindi la bambina le è praticamente caduta addosso. Infine, è stato precisato che la bambina è spesso affidata alla zia e non vi sono mai stati problemi.