Un fortissima scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina a Milano, ma anche a Bergamo e in varie zone della Lombardia. Da quanto si apprende la magnitudo è stata stimata tra 4.3 e 4.8. Una scossa quindi piuttosto forte che ha fatto tremare gli edifici. Basti pensare che a Milano la gente è scesa in strada, spaventata da quanto stava succedendo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’INGV, ha confermato la notizia del sisma avvenuto in Lombardia.

L’epicentro è stato localizzato a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, ad una profondità di 26 chilometri. Il sisma è stato avvertito attorno alle 11:23. Secondo quanto riferito dai media nazionali e locali non ci sarebbero danni alle cose o alle persone nelle zone colpite dal sisma di questa mattina. Molti cittadini hanno commentato quanto accaduto, confermando che la scossa è stata molto forte. La notizia è stata riportata da numerosi giornali nazionali.

Fermata per alcuni minuti la metro a Milano

La Lombardia è una regione in cui è concreto il rischio che si verifichino terremoti. Secondo quanto apprendiamo da Milano Today la metropolitana di Milano ha subito dei disagi, in quanto la linea M5 è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. Anche qui non si registrano danni.

La scossa è avvenuta anche in un orario di punta, le 11:23 appunto, orario in cui molte persone si trovavano nei negozi per poter fare le compere oppure soltanto erano uscite per una passeggiata. Chi si trovava nei negozi è stato colto dal panico ed è uscito in strada per capire quanto stesse succedendo.

Dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Milano fanno sapere che sono attualmente in corso le verifiche in diverse zone della città, questo in modo da sincerarsi in maniera definitiva che il sisma non abbia prodotto nessun danno. La situazione rimane sotto controllo. La paura comunque è stata tanta.