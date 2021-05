Dramma nella serata di oggi a Milano, dove una signora di 51 anni è stata investita in pieno da un monopattino elettrico. Erano circa le 19:30 quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una chiamata che segnalava lo scontro tra il mezzo elettrico e la donna. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare con precisione. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che la donna stesse attraversando regolarmente la carreggiata sulle strisce pedonali, quando all’improvviso il monopattino le è piombato addosso. Il conducente del mezzo si è fermato subito per prestare soccorso.

I sanitari dell’ambulanza hanno immediatamente soccorso la donna trasportandola in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele. Le condizioni della donna, purtroppo, sono abbastanza gravi. La 51enne è entrata infatti in coma. Sul posto sono arrivate anche diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Shock tra i passanti, che hanno assistito impietriti alla scena che gli si è parata davanti.

Paziente intubata in strada

Secondo quanto riferisce Milano Today, la 51enne è stata intubata in strada a causa delle sue gravissime condizioni. L’azienda regionale di emergenza urgenza ha riferito che la donna ha riportato un trauma cranico nella regione occipitale. Al momento viene costantemente seguita dai sanitari. Non si sa se rischi o meno la vita.

Le forze dell’ordine stanno intanto cercando di capire che cosa sia accaduto questa sera nel capoluogo meneghino. Il sinistro si è verificato tra via Salvatore Pianell e viale Giovanni Suzzani, nel cuore del quartiere Prato Centenaro di Milano. Anche il comando della Polizia Locale conferma quanto avvenuto.

Le condizioni della signora vengono giudicate dai sanitari molto delicate. Quanto avvenuto a Milano stasera non è il primo episodio che si verifica nel capoluogo lombardo. A marzo scorso una donna è deceduta per un incidente simile, proprio dopo essere stata investita da un monopattino elettrico. La donna morì in ospedale qualche giorno dopo a causa di un’infezione dovuta alle fratture provocate da quell’incidente che in principio era sembrata banale.