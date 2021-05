Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Rozzano, paese dell’hinterland milanese. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un atleta paralimpico, Gioacchino Fittipaldi, è stato investito da un camion mentre si trovava a bordo della sua handbike. Si tratta dello stesso mezzo con cui l’ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi, venne investito sempre da un camion lo scorso anno. La dinamica del sinistro di Rozzano è ancora da stabilire con precisione.

Fittipaldi fa parte del team Obiettivo 3, fondato proprio da Zanardi. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che il conducente del camion non si sia accorto della presenza sulla strada della handbike, per cui ha travolto Fittipaldi con il mezzo pesante. Il conducente ha fermato immediatamente il mezzo, mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sia con un’ambulanza che con un elicottero. Dopo essere stato liberato da sotto al camion, l’atleta è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Gravi le sue condizioni

Al momento le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, anche se i sanitari escludono che possa rischiare la vita. Fittipaldi ha riportato traumi al torace e alle braccia. Si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente è accaduto intorno alle ore 16:30 sulla strada statale 35, all’altezza di una rotonda.

Tra l’altro la dinamica del sinistro ricorda appunto quello accaduto ad Alex Zanardi, che venne investito da un mezzo pesante durante una staffetta nel 2020. Anche in quel caso l’ex pilota di Formula 1 rimase gravemente ferito. Fittipaldi è rimasto paralizzato nel 2017, quando ebbe un grave incidente stradale in motorino.

Da allora non si è mai arreso e ha cominciato ad allenarsi con la sua handbike partecipando anche a diverse competizioni. Gioacchino sogna adesso di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, che sono state rinviate proprio a quest’anno, in quanto si sarebbero dovute tenere nel 2020. La speranza è che l’atleta possa riprendersi presto e tornare ad allenarsi.