Sappiamo perfettamente che gli anziani sono tra le categorie più colpite dall’emergenza Covid, essendo tra i più fragili, sia per il rischio di contrarre il virus, che per la solitudine legata ai divieti e alle regole cui giustamente devono sottostare in questa nuova fase in cui il Coronavirus è tornato a far paura.E’ per aiutarli che nasce il progetto “Veniamo noi da te”, col coinvolgimento di psicologi e psicoterapeuti, esperti nella gestione del trauma del centro clinico Cura e Terapia per L’infanzia e la famiglia di Spazio Aperto Servizi.

L’equipe ha l’obiettivo di fornire assistenza non solo agli anziani, ma anche ai familiari e a coloro che si prendono cura dei soggetti a rischio,dato che la pandemia ha accentuato i disagi psicologici. Tra gli sportelli e i servizi di supporto, quello di Fondazione Cesvi e Cooperativa Spazio Aperti Servizi che promuovono l’assistenza gratuita psicologica agli over 65 che vivono nel VI Municipio di Milano e a coloro che se ne prendono cura.

In cosa consiste il progetto “Veniamo noi da te”

Il progetto “Veniamo noi da te” è nato a inizio pandemia, per aiutare gli over 65 nelle attività di prima necessità, oltre a prevenire situazioni di emergenza e isolamento. Solo nell’ultimo mese ci sono stati 389 interventi, la maggior parte dei quali riguardanti gli over 80. Oltre il 41% di essi ha usufruito del servizio della spesa a domicilio; oltre il 27% dell’accompagnamento per visite mediche e altri servizi essenziali, il 10,3% l’ha utilizzato per il ritiro di ricette e farmaci.

Oltre a questo, gli operatori del progetto si occupano di rintracciare gli anziani del quartiere per effettuare un monitoraggio delle loro condizioni di salute psico-fisica. Sono aumentate, negli ultimi tempi, le richieste di supporto psicologico da parte di anziani, degli operatori che quotidianamente sono impegnati in prima linea per portare aiuto e conforto ma che subiscono un forte stress emotivo, e da parte delle persone che si prendono cura degli over 65.

Per poter accedere al servizio gratuito di supporto psicologico al telefono, è sufficiente chiamare il 3457611627, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 o inviare una mail a chiara.parrella@spazioapertoservizi.org.