Il suo camion aveva trasportato in Inghilterra, nel 2019, circa 39 migranti vietnamiti. Tutti loro però non riuscirono a concludere il loro viaggio della speranza, in quanto perirono all’interno del mezzo forse a causa della mancanza d’aria. Una delle vittime riuscì infatti a mandare un messaggio alla madre prima di morire, affermando che il suo viaggio all’estero non era riuscito bene e che stesse per morire asfissiata lì dentro. Adesso, grazie ad una certosina indagine internazionale, si è arrivati a rintracciare il proprietario del tir, Stefan Damian Dragos, cittadino romeno di 28 anni.

L’uomo è stato arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. L’operazione è avvenuta grazie ad un’attività di cooperazione internazionale tra la polizia inglese dell’Essex, l’esperto per la sicurezza a Roma, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale e i poliziotti della squadra mobile di Milano e del Commissariato “Cinisello Balsamo”.

Le accuse mosse a Dragos

Il 28enne deve rispondere adesso di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dalle indagini è emerso che Dragos sia coinvolto in un’organizzazione criminale dedita al traffico di essere umani. Diverse volte avrebbe dato in uso il suo camion per poter far arrivare migranti sul territorio europeo.

I migranti vietnamiti furono trovati senza vita tra il 23 e il 24 ottobre 2019. Il 28enne rischia adesso una pena massima di 14 anni di reclusione. Gli investigatori hanno descritto il camion com il “tir dell’orrore” questo per via della macabra scena che gli inquirenti si trovarono davanti. All’epoca dei fatti l’episodio scosse l’intera Inghilterra.

Nelle prossime ore forse si potranno conoscere ulteriori particolari su questo arresto avvenuto a Milano. Il fratello della vittima che è riuscita ad inviare un messaggio alla madre prima di morire nel camion, ha dichiarato che la sua famiglia aveva pagato trentamila sterline ai trafficanti in questione.