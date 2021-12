Terribile omicidio ieri sera a Milano, in un condominio di via Giulio Romano. Da quanto si apprende, un uomo di 82 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento situato al settimo piano dello stabile. Una persona ignota si sarebbe introdotta in casa sua praticando un foro di forma quadrata nella porta di ingresso con una motosega, poi, una volta all’interno dell’appartamento chi ha agito ha colpito l’anziano con almeno due coltelli e con lo stesso attrezzo di lavoro.

L’allarme è stato lanciato dai vicini, ma quando i carabinieri sono arrivati il killer era già fuggito e l’anziano deceduto. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constarne l’avvenuto decesso. L’82enne era celibe e senza nessun precedente di natura penale. Sul caso stanno indagando i militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile meneghino, i quali escludono l’ipotesi di una rapina finita male. L’assassino avrebbe agito proprio per uccidere.

Assassino ricercato

Al momento il killer è ricercato in ogni dove. Pare che lo stesso assassino sia fuggito dal foro praticato da lui stesso quando è entrato in casa dell’anziano. L’ipotesi è che dietro al macabro delitto possano celarsi questioni personali, legate al rapporto molto complicato tra l’anziano e una persona molto più giovane di lui.

La notizia ha destato sconcerto in tutta Milano e non solo. L’omicidio si è verificato in zona Porta Romana. Sul pavimento della cucina, lì dove sarebbe stato colpito l’anziano, sono stati trovati i due coltelli e la motosega, strumenti che sono serviti appunto al killer per colpire a morte l’anziano.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca avvenuto in Lombardia. Per il momento le indagini proseguono nel più stretto riserbo. Per motivi di privacy le generalità dell’anziano ucciso non sono state rese note, questo anche per la delicatezza della vicenda.