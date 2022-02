La vicenda che arriva da Milano è davvero commovente, e in queste ore nel capoluogo meneghino non si fa che parlare d’altro. Si tratta di un episodio successo ieri pomeriggio, quando un’anziana signora è caduta malamente per strada a causa di un mancamento. Nella caduta la donna si è ferita al naso. Immediatamente alcuni ragazzi che erano lì vicino, in via Luigi Canonica, si sono prodigati per aiutarla.

Nel frattempo è giunto un rider che era intento a consegnare del cibo. Il giovane, vedendo quanto stava succedendo, nonostante avesse un zaino piuttosto ingombrante in spalla si è fermato per aiutare i soccorsi. Per prima cosa ha sollevato la testa dell’anziana, rimanendo con lei e tranquillizandola fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che ha preso con sè la malcapitata. I sanitari l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso. Una passante ha reso pubblica la foto, diventata virale.

L’autrice dello scatto: “Immagini semplici, umane”

“Condivido queste immagini, perché sento la necessità di farle parlare. Delle immagini semplici, umane. Eravamo in tanti ad aspettare che arrivasse l’ambulanza per quella signora anziana, che cadendo in seguito ad un mancamento, ha riportato una brutta ferita al naso” – così ha spiegato sui social l’autrice dello scatto.

La foto è stata pubblicata dalla testata giornalistica Milano Today, e in pochissimo tempo è diventata virale. L’anziana aveva 85 anni, al momento non si conoscono le precise cause che le hanno provocato il mancamento. Alla fine la signora è stata trasportata in codice verde in ospedale, poi è stata dimessa.

“Queste persone dovrebbero essere rintracciate e premiate” – così ha scritto un utente sui social network, lodando il grande gesto di solidarietà dei giovani e dello stesso rider che ha tenuto compagnia all’anziana fino all’arrivo dei soccorsi, nonostante fosse in servizio. Un gesto che l’anziana non dimenticherà mai: chissà se magari un giorno vorrà incontrare di persona i cittadini che l’hanno aiutata.