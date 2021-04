Siamo a Milano, in viale Ungheria. È qui che sabato sera si è consumata una rapina choc. Un‘anziana 89enne, mentre stava rincasando, attorno alle 19, è stata aggredita da due ragazzine minorenni, di 17 e 15 anni, con l’intento di rapinarla e la disavventura che ha visto protagonista la povera donna si è conclusa con un braccio fratturato e un forte spavento.

La vicenda è riportata sul quotidiano Il Giorno che ci fornisce informazioni dettagliate delle prime ricostruzioni dei fatti. La donna, infatti, è stata sorpresa alle spalle dalle due baby rapinatrici, poi essere afferrata per un braccio e sfrattonata sul pavimento. Il tutto, nel tentativo, riuscito, di rapinarla, sottraendole il portafoglio in cui c’erano appena 10 euro. L’89enne, ferita e dolorante, non ha potuto far nulla per sottrarsi alla furia delle assalitrici.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Le ragazzine, dopo aver messo in atto con successo la rapina, hanno provato a darsela a gambe, tentando di salire su un tram per disperdere le loro tracce ma sono state inseguite da un uomo, che ha capito quanto fosse accaduto. L’uomo, con dei cenni rivolti al macchinista del mezzo pubblico, è riuscito a non far aprire le porte.

Nel frattempo le due sono riuscite a sbarazzarsi del magro bottino (circa 10 euro) ma non a sottrarsi all’arresto degli agenti del Commissariato Mecenate. Entrambe incensurate, le due dovranno rispondere delle accuse di rapina pluriaggravata in concorso e lesioni gravi e sono state condotte nel Centro di Giustizia Minorile di Torino.

L’anziana, invece, nella caduta, si è fratturata il braccio. Un 44enne dello Sri Lanka ha sentito le sue grida di dolore e spavento, prestandole soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. L’anziana è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, dove il medico le ha prestato le cure del caso e ne avrà per diversi giorni. Non è certo la prima volta che nel capoluogo lombardo si registra un illecito grave per mano di adolescenti ma, nell’ultimo periodo, l’incidenza di episodi banditeschi è di molto aumentata.