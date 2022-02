Gli incidenti stradali sono una delle tragedie che coinvolgono, in particolare, i giovani che trovano la morte spesso travolti e uccisi da auto , proprio come è accaduto ad Andrea Tassari, un giovane di 21 anni che ha perso la vita nella serata di sabato 26 febbraio a Cesano Boscone nell’hinterland milanese. Qui raccontiamo l’incidente in cui è rimasto coinvolto e il ricordo di amici e genitori.

Il 21enne è morto sul colpo mentre intorno alle 20 nella serata di sabato 26 febbraio stava percorrendo il tratto di strada dove si trovano tantissimi grandi centri commerciali. Non si conosce ancora con certezza la dinamica dell’incidente, ma in base al vaglio delle forze dell’ordine, sembra che il giovane stesse attraversando la strada in un punto lontano dal semaforo scavalcando il guardrail.

Secondo le parole della madre e un testimone che ha assistito alla scena, le cose sarebbero andate leggermente diverse. Il giovane era sulle strisce pedonali al momento dell’attraversamento quando un’automobile l’ha travolto e ucciso. L’automobilista, trovandolo davanti a sé, non ha potuto neanche frenare uccidendolo sul colpo.

L’impatto è stato talmente violento che, neanche i sanitari e l’automedica, giunti immediatamente in loco, non hanno potuto fare nulla per evitare il decesso del giovane 21enne. Ora è compito delle forze dell’ordine capire quale sia la dinamica dell’incidente e cosa sia davvero accaduto al giovane che ha perso la vita.

Come accade in questi casi, sui social si sprecano i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti che lo ricordano. Tra i tanti messaggi, anche quello addolorato della madre: “Me l’hanno ammazzato, passava sulle strisce, un testimone di fronte ha visto tutto, l’automobilista forse andava troppo veloce e le altre macchine dietro hanno frenato di colpo. Aveva solo 21 anni, stava tornando tranquillo dalla stazione. Siamo morti anche noi, non doveva finire così la sua vita. Andrea era un ragazzo, aveva solo 21 anni, era un ragazzo speciale, gli piaceva ballare, cantare, studiare. Siamo disperati”.