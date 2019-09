Migranti: Lampedusa è il posto sicuro per gli 82 naufraghi della Ocean Viking

L’isola di Lampedusa è stata considerata il porto più sicuro per far attraccare la nave carica di migranti che si chiama Ocean Viking. La nave della SOS Mediterranea porta a bordo 82 migranti. La decisione è stata presa dalle autorità italiane e al momento l’imbarcazione si sta dirigendo proprio verso l’Italia.

La nave è in viaggio da 6 giorni e nelle prossime ore dovrebbe attraccare al porto e la gestione dello smistamento dei migranti avverrà secondo precise indicazioni. Innanzitutto, tutti e 82 i migranti saranno trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola che al momento ospita due persone che si trovano sul posto già da alcuni giorni perché hanno presentato problemi sanitari. Più precisamente, sono stati riscontrati dei casi di scabbia e al momento sono tenuti sotto controllo.

Ocean Viking a Lampedusa con 82 migranti: cosa succederà nelle prossime ore?

La nave non attraccherà direttamente al porto, ma dalle banchine partiranno le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza che preleveranno i migranti e li trasporteranno direttamente al porto di Lampedusa. Questa decisione è stata presa per non influenzare il traffico aeroportuale e navale.

Su Twitter, Dario Franceschini fa sapere che i migranti saranno suddivisi in più paesi europei e poi nomina Salvini e la sua politica sul Decreto Sicurezza bis: “Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare. Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni”.

La risposta dell’ex Ministro dell’Interno, Salvini, non è tardata ad arrivare: “Questi sono matti”, e ha spiegato che l’attuale governo italiano vuole trasformare il paese in un campo profughi. Luigi Di Maio afferma che è stata l’Europa ad accettare l’Italia, ma è quest’ultima che si è fatta carico di offrire il porto e farà il massimo per gestire al meglio cooperando con gli altri Stati.