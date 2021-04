Migrante minaccia con il coltello bimba di 6 anni davanti alla scuola e fugge

Una bimba di 6 anni e altre persone sono state minacciate con un coltello nelle mattina a Milano da un giovane migrante in preda ad un evidente stato di follia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo di origni somale si trovava alle ore 8 del 23 aprile 2021 alla mensa di un’associazione di volontariato, che si occupa della distribuzione di cibo ai più bisognosi.

Mentre era in fila per ricevere quanto gli bisognava, si è accesa una discussione per futili motivi con altre persone presenti. Il somalo sembra abbia incominciato a dare i primi segni di squilibrio; quindi in breve è andato in escandescenza. Successivamente ha iniziato a minacciare i presenti con un coltello da cucina.

Intimorite e preoccupate, alcune persone presenti hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine, per fare calmare l’uomo ed impedire che lo stesso potesse commettere qualche gesto più grave e dannoso. All’arrivo della voltante, il migrante si è dileguato, prendendo un autobus della linea 91 e fuggendo così per le vie del capoluogo lombardo.

Gli uomini delle forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il mezzo e a fermarlo all’altezza di via Ripamonti. Il somalo però è riuscito a scendere prima, quindi a proseguire la sua fuga lungo la circonvallazione di viale Umbria. In via Tertulliano però è accaduto l’impensabile. Il somalo ha intercettato un uomo che stava accompagnando la figlia di 6 anni a scuola.

Il migrante ha preso la piccola per i capelli, strattonandola e minacciandola con il coltello. Il padre della bambina ha reagito prontamente, iniziando una colluttazione con il migrante. Quest’ultimo però ha avuto la meglio, poiché è riuscito a scaraventare per terra il padre della bambina. Subito dopo il migrante ha proseguito la sua folle corsa in via Tertulliano, quindi è stato bloccato dalle volanti delle forze dell’ordine che lo hanno raggiunto.