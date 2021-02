Michele e Antonella: la storia d’amore di due infermieri nata in piena pandemia

Il trionfo dell’amore merita di essere raccontato e la storia di Michele e Antonella ne è un esempio. Infermiere di Bitonto lui, di Bari lei, si sono incontrati in un reparto Covid, nella prima ondata di Coronavirus.

Galeotto fu il Policlinico di Bari, dove lui è impegnato in Pneumologia, lei in Nefrologia. Si sono conosciuti lo scorso marzo e da allora non si sono più lasciati. A differenza di molte coppie, per cui la pandemia ha rappresentato un ostacolo, grazie al loro lavoro, hanno avuto la possibilità di guardarsi attraverso una visiera, parlare attraverso la mascherina, chiacchierare in pausa, condividere emotivamente la stessa esperienza e tutto questo è servito a consolidarli come coppia, tanto da decidere di festeggiare la festa degli innamorati proprio nel Policlinico dove si sono visti per la prima volta.

Il racconto di Michele

Michele Bonasia, il Romeo pugliese, ha preso servizio al Covid Hospital a marzo scorso. E’ stato proprio lui, oggi, a precisare che il Policlinico gli ha regalato quello che tutti sognano e soprattutto in un periodo così difficile per tutti. Gli ha donato un posto di lavoro, gli ha dato la possibilità di conoscere medici, operatori socio-sanitari, infermieri con cui ha condiviso tutto, dalle gioie ai dolori.

Ma soprattutto, precisa Michele, senza il Policlinico non avrebbe mai avuto la possibilità di incontrare la sua dolce metà, Antonella, accomunata dallo stesso lavoro ed averla conosciuta è il regalo, senza ombra di dubbio, più importante.

Un amore nato tra le corsie, in piena emergenza sanitaria… una bellissima storia d’amore con cui l’account Instagram dell’ospedale barese ha voluto augurare un buon San Valentino ai propri utenti. Oggi Antonella e Michele festeggiano il loro San Valentino, augurando a tutti gli innamorati di trovare la felicità, anche nei momenti più difficili. Un esempio, il loro, di come le emozioni possano sbocciare anche nella sofferenza.