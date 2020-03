Michela Persico, compagna del calciatore Daniele Rugani, positiva al covid-19 rivela: "Sono incinta, ho paura"

L’emergenza sanitaria coronavirus ha investito ormai il mondo intero, l’epidemia è stata dichiarata dall’OMS (Organizzazione Mondiale Della Sanità) Pandemia e l’unico modo per arginare, circoscrivere e debellare il virus è quello di evitare i contatti restando a casa. In Italia ne è nata una vera e propria campagna di sensibilizzazione, con personaggi politici, sanitari, dello spettacolo e calciatori che a gran voce chiedono la reclusione forzata.

Lo stato di quarantena è necessario, con la sola eccezione di poter fare la spesa al supermercato o recarsi in farmacia. L’assembramento è assolutamente vietato, così come gli spostamenti da un posto all’altro del proprio paese e dello stivale intero. Anche il mondo del calcio è stato coinvolto e il primo calciatore risultato positivo al covid-19 è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus.

Rugani sta passando il periodo di isolamento alla Continassa, il centro di allenamento bianconero, ma anche Michela Persico, compagna del calciatore è stata contagiata e dunque risultata positiva. La ragazza, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato lo stato di angoscia e paura che vive in questo momento.

Michela, tra le tante cose è anche in attesa del primo figlio da Daniele Rugani e attraverso la sua intervista ha confessato: “Sono incinta, e ora che succederà? Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita“.

La compagna di Rugani è al quarto mese di gravidanza e non nasconde la sua legittima paura per il bambino che porta in grembo. Come essa stessa ha ammesso, i medici l’hanno rassicurata sulle condizioni del feto, ma la paura è ancora tanta. Michela sta passando la quarantena lontana dal suo compagno Daniele, difatti la donna è a casa sua a Torino da sola.

In chiusura di intervista non è però mancato un momento di ottimismo: “Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo“. Insomma la situazione è molto delicata e purtroppo Michela Persico e Daniele Rugani sono due delle tantissime vittime contagiate da covid-19.