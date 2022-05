Meteo, punte fino a 40 gradi: in arrivo l’anticiclone hannibal

Ascolta questo articolo

Questi primi due mesi di primavera hanno avuto un tempo abbastanza incerto. Il meteo non è stato proprio clemente, vedesi nei giorni di Pasqua e Pasquetta, che anche quest’anno sono stati caratterizzati da tempo incerto. In questi giorni ci sono stati poi dei temporali in alcune zone d’Italia. Insomma la primavera ha mostrato un meteo a dir poco “ballerino” con belle giornata alternate a quelle brutte. Ma adesso tutto starebbe per cambiare.

I modelli matematici non lasciano infatti spazio a dubbi. Le proiezioni a lungo termine infatti indicano che la prossima estate sarà davvero bollente, con valori che in alcune aree potrebbero avvicinarsi ai 40 o 50 gradi. Se questo accadrà staremo a vederlo nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: gli italiani stanni per fare i conti con la prima vera ondata di calore di quest’anno. Vediamo da quando accadrà e quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

Arriva “Hannibal”

Dopo un inizio altalenante, si passerà quindi direttamente dalla primavera all’estate, con le colonnine di mercurio pronte a schizzare verso l’alto già dalla prossima settimana. In queste ore specialmente al sud si sente già la pressione portata da “Hannibal” l’anticiclone africano, che ha fatto aumentare significativamente le temperature.

D’altro canto è proprio da venerdì prossimo che si dovrebbe riuscire a percepire l’anticiclone direttamente sulla nostra pelle in tutte le parti d’Italia, vista che adesso l’alta pressione staziona su un asse direzione Sud-Ovest Nord-Est esteso dal Marocco alla Toscana. Un’area depressionaria insiste ancora tra Libia ed Egitto, e sta portando piogge anche su Sahara.

Ma a breve, questione di pochissimi giorni, l’anticiclone stazionerà sul bacino del Mediterraneo portando già dalla prossima settimana temperature vicine ai 35 con punte di 40 gradi anche nelle nostre regioni meridionali. E se nel weekend ci potrà essere ancora qualche temporale isolato sulla nostra Penisola, gli italiani stiano certi: il caldo sta per esplodere.