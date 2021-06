La tregua concessa dal grande caldo è finita. Da oggi le temperature ricominceranno a salire nei valori minimi e massimi su gran parte del nostro Paese, ma specialmente al Sud, in Puglia e Sicilia, dove in settimana si toccheranno valori termici anche vicini ai 46 gradi. I modelli matematici non lasciano spazio a dubbi: il caldo ci accompagnerà anche nei primi giorni di Luglio. Il resto dell’estate si prevede comunque afoso e torrido, con alcune giornate in cui saranno possibili temporali, anche di forte intensità. Ma per il momento di correnti più fresce non se ne parla. La nuova ondata di caldo che sta per abbattersi al Sud si prevede identica, o quasi, a quella vissuta la scorsa settimana.

A metà settimana il termometro toccherà punte fino a 35-36°C a Roma, 36°C in Emilia-Romagna e 37°C in Toscana. Ma come detto è al Sud che la colonnina di mercurio schizzerà fino a toccare gli oltre 40 gradi. Le giornate più calde saranno quelle di mercoledì e giovedì, quando l’afa si farà sentire. Nel resto del Mezzogiorno le temperature dovrebbero mantenersi su valori “stabili”, comunque non oltre i 36 gradi. Per oggi si prevede al Nord qualche rovescio o temporale, mentre al Centro e al Sud sole e caldo la faranno da padrone.

Il quadro della settimana

Domani ci saranno dei temporali sempre al Nord, specialmente in Valle D’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde. Situazione che resterà immutata anche al Sud, dove le belle giornate, caraterizzate anche da una ventilazione debole o pressochè assente, la faranno da padrone. Per l’ultimo giorno di Luglio, mercoledì 30, sono attesi ancora temporali al settentrione, mentre in quella stessa giornata al Sud il termometro toccherà punte di 40 gradi. I venti al Sud spireranno da quadranti meridionali.

Ma il caldo africano, che sarà caratterizzato da una massa d’aria di origine sub-sahariana, porterà nuovamente la sabbia nei nostri cieli, rendendo più “opaca” la luce del sole, così come accaduto la scorsa settimana. E se il caldo porterà la gente a riversarsi sulle spiagge per cercare refrigerio, potrebbe non andare meglio per le attività commerciali, soprattutto al Sud.

In questi giorni, specialmente in Puglia, si sono registrati numerosi black out a causa del caldo intenso. Sulla costa sud di Brindisi, Enel Distribuzione ha dovuto alimentare l’intera marina di Campo di Mare con generatori elettrici, le power station. Stessa situazione si è vissuta in alcuni comuni della provincia di Lecce, dove la luce è mancata anche per 14 ore. I black out, ripetuti per diverse giornate, hanno mandato in ginocchio numerose attività commerciali come bar e ristoranti, costretti ad abbassare la saracinesca.