Meteo Italia, in arrivo la più potente ondata di caldo: l’ansa poco fa

Ascolta questo articolo

In Italia negli scorsi giorni era attesa una “rinfrescata” dopo circa 20 giorni in cui l’alta pressione l’ha fatta praticamente da padrone, con temperature che sono schizzate abbondantemente oltre i 40 gradi in diverse aree della Penisola. Oltre al caldo la protagonista indiscussa di questo avvio di stagione estiva è stata l’afa, mai così tanta nel mese di giugno, che è stato uno dei più caldi degli ultimi anni. In queste ore l’anticiclone delle Azzorre è tornato ad affacciarsi alle nostre latitudini.

Questo vuol dire clima più vemtilato e soprattutto temperature nella norma del periodo, che di rado in questo weekend supereranno i 30 gradi, attestandosi su valori compresi tra 26 e 28 gradi. Ma come vedremo tra poco questo bel quadro climatico durerà davvero poco, in quanto è pronta ad affacciarsi nuovamente l’alta pressione di matrice africana. Vediamo da quando.

In arrivo “Lucifero”

Secondo quanto riportano i siti di meteorologia sta per arrivare la più potente ondata di caldo dell’estate 2022. Si tratterà di una ondata ancora più potente di quella a cui abbiamo assistito nel mese di giugno, e che potrebbe portare le temperature sin da subito ben oltre i 40 gradi su diverse zone delle Penisola.

Gli esperti hanno avverito del rischio che in alcune aree interne possano anche toccarsi i 50 gradi percepiti. Anche questa ondata di calore sarà caratterizzata dall’afa e da notti tropicali con temperature che saliranno nelle ore notturne ben oltre i 22 gradi. Attenzione come sempre agli anziani, bambini e persone fragili.

L’anticiclone africano, denominato stavolta “Lucifero”, si affaccierà in Itaia già dalla giornata di giovedì 14 luglio, giorno in cui le temperature cominceranno a salire oltre i 30 gradi sia a settentrione che a meridione. Il clou del caldo è atteso per la prossima settimana quando l’Italia intera sarà investita dal caldo africano facendo registrare valori ben oltre la media del perido. L’ondata dovrebbe durare almeno per una decina di giorni.