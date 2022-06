Messina torna a festeggiare Sant’Antonio da Padova

Ascolta questo articolo

Anche Messina, città legata moltissimo al Santo di Padova, torna a festgeggiarlo in modo completo dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus.

Ampio il programma che è stato approntato alla Basilica Santuario S. Antonio dei Padri Rogazionisti, congregazione nata 125 anni orsono dall’intuizione di S. Annibale Maria di Francia, che ha accolto favorevolmente la data segnalata dalla autorità nel 16 giugno per la processione della statua per le vie cittadine e per l’iniziativa collaterale della “notte per S.Antonio” che seguirà alla fine della stessa.

Felice il rettore della Basilica padre Mario Magro che già da qualche giorno con i suoi collaboratori lavorava ad un ricco programma di eventi che andranno avanti per sei giorni: “C’è da starne certi, richiameranno a Messina, come è tradizione, migliaia di fedeli provenienti anche dalla vicina Calabria.

Il programma che vede l’inizio giorno 4 giugno con la novena (predicata da tre sacerdoti diversi) avrà nel lunedi del 13, giorno della Solennità di S. Antonio.

Sante Messe: ore 7,00 – 8,00 – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 – 16,30 – 17,30; alle ore 19,00 quella solenne presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo di Messina.

Giovedì 16, giorno della Processione, le Messe saranno alle ore 7,30 – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 17,00.

Alle ore 18,00 Solenne S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giorgio Demetrio Gallaro Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, al termine della quale, verso le 19,30 si svolgerà la Processione per le vie della città con il Carro trionfale e le Reliquie di S. Antonio, con la partecipazione di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giorgio Demetrio Gallaro e dei Canonici del Capitolo Protometropolitano della Cattedrale di Messina.

Mentre giorno 1 giugno sempre in Santuario sarà, come in tanti altri Santuari presenti nel territorio italiano, festeggiata la “notte dei Santuari” organizzata in collaborazione con il Collegamento Nazionale dei Santuari e l’Ufficio della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale del Tempo Libero, Sport, Turismo e Pellegrinaggi.