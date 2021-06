Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una famiglia composta da padre, madre e quattro figli, si è schiantata con l’auto sulla quale viaggiavano con un’altra vettura. L’impatto è stato tremendo, tanto che uno dei componenti della famigliola, un bimbo di tre anni, è stato sbalzato fuori dal finestrino sull’asfalto. La famiglia, da quanto si apprende, stava rientrando dal matrimonio della sorella della madre.

Le cause del sinistro sono ancora tutte in corso di accertamento. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. I medici, una volta arrivati, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di un 14enne, figlio del conducente dell’auto in cui si trovava la famiglia. Per il padre di costui, un 48enne, non vi è stato comunque nulla da fare, in quanto è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Una tragedia assurda

La famiglia, secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, era originaria di Gaggi, e viaggiava su una Volkswagen Polo. La vettura in questione si sarebbe scontrata con una Fiat Punto. Da una prima, sommaria ricostruzione del sinistro, sembra che la Polo sia finita fuori strada, forse in seguito proprio al violento urto con l’altra automobile.

Sono impressionanti le immagini diffuse dai giornali locali, che mostrano la Volkswagen finita fuori strada e danneggiata in modo molto serio. Come già detto le esatte cause del sinistro sono ancora tutte da chiarire con precisione, e a questo ci penseranno le autorità che stanno indagando sull’accaduto.

Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità del padre e del figlio deceduti durante l’incidente, questo anche per proteggere l’identità dei loro famigliari, adesso distrutti dal dolore. Sgomento anche nell’intera cittadina di Gaggi, dove la famigliola era conosciuta. Un dramma che lascia davvero senza parole. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale e del comando provinciale di Catania. Hanno operato anche ambulanze, un elicottero del 118.