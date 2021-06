La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto un falso dentista che esercitava irregolarmente la professione a Pace del Mela. Secondo quanto riferisce la stampa locale, le Fiamme Gialle hanno cominciato a nutrire alcuni sospetti quando da un appartamento in città hanno visto provenire strani movimenti. Gli inquirenti hanno provveduto subito ad avviare le relative indagini del caso, scoprendo che la persona che abitava lì era intestatario di una partiva Iva come panettiere.

Attività che non poteva di certo svolgere in casa sua. Per cui, temendo che stesse succedendo altro, la Finanza ha provveduto ad una perquisizione all’interno dello stabile. Qui le Fiamme Gialle hanno scoperto, con loro grande sorpresa, un vero e proprio studio dentistico dotato di tutta l’attrezzatura necessaria. Lo studio era in condizioni igieniche che vengono definite “inamissibili” dagli stessi investigatori. A questo punto il soggetto in questione, un uomo di 55 anni, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione.

Indagini tributarie

Contestualmente alla denuncia, adesso i finanzieri di Messina stanno provvedendo ad eseguire tutti gli accertamenti tributari del caso, in quanto risulta che l’uomo non abbia mai presentato alcuna dichiarazione sui redditi percepiti. L’ambulatorio in cui esercitava abusivamente la professione è stato posto sotto sequestro.

L’attività, secondo quanto hanno potuto ricostuire gli inquirenti, andava avanti da anni. Ormai il 55enne aveva una clientela in un certo senso fidelizzata e riceveva su appuntamento. Circostanza che non è passata inosservata alle forze dell’ordine, che hanno voluto subito vederci chiaro. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità del finto dentista.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Pace del Mela. Ogni anno sono moltissime le persone che vengono sorprese ad esercitare abusivamente le professioni mediche ma anche altri tipi di lavoro. Su tali fenomeni è sempre costante l’attenzione da parte delle forze dell’ordine.