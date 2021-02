Una storia d’amore stupenda, quella di Roberta Macrì, 31enne siciliana di Messina e del suo Giuseppe. Roberta è una ragazza solare, disabile paraplegica a causa di un terribile incidente stradale da cui è viva per miracolo, anche se oggi è costretta a muoversi in carrozzina.

I due fidanzati dovevano convolare a nozze a settembre 2020 ma, causa pandemia, hanno deciso di prendersi quest’altro anno di convivenza come prova del loro amore.

Una proposta d’amore diversa

Una storia d’amore, quella di Roberta e Giuseppe, iniziata 6 anni fa. Ma Roberta, che da anni e anni lotta contro i preconcetti, il 31 dicembre 2019, in occasione del flashmob organizzato a Roma dalla “Body positive catwalk”è davvero riuscita a sorprendere il suo amato, sdoganando tanti pregiudizi: quello che debba essere l’uomo a fare la proposta di matrimonio, che sempre l’uomo debba regalare, in quell’occasione, alla sua promessa sposa, un anello dal prezzo stratosferico ma soprattutto il pregiudizio che una donna disabile non possa fare un gesto simile.

Così Roberta, che balla in carrozzina, ha fatto 2 passi di danza e poi ha chiamato il suo Giuseppe che, incredulo, si guardava intorno. Gli si è avvicinata, gli ha chiesto “Mi vuoi sposare?”, donandogli un anello normalissimo ma dal forte valore simbolico… una proposta d’amore diversa, originalissima, che ha strappato le lacrime ai presenti.

Si, perchè Roberta ha imparato a godersi appieno la vita da quando, a soli 22 anni, nel pieno del suo entusiasmo, è stata vittima di un terribile incidente in autostrada, facendo un volo di circa 10 metri oltre la macchina. Viva per miracolo, ora dice: “Credo che la vita ci ponga sempre davanti a degli insormontabili ostacoli da superare e secondo me questo è un bene, nonostante si soffre parecchio, ma se sono così oggi è grazie alle innumerevoli sofferenze che ho dovuto affrontare”. Il suo motto? Nulla è impossibile, basta volerlo!