Vaccinarsi contro il Covid-19 è molto importante, ma come si sa in giro ci sono molti scettici, sopratutto tra i giovani e giovanissimi. Per questo presso l’hub vaccinale di Messina è stata presa una iniziativa, ovvero quella di “offrire” alla simbolica cifra di 50 centesimi una birra artiginale prodotta in Sicilia. Dell’offerta potranno beneficiare tutti i giovani maggiorenni che si sottoporranno alla vaccinazione anti Covid presso l’hub allestito in Fiera. Lì, fino a domenica 6 giugno, ci sarà un chioschetto dove poter acquistare la bevanda.

“Come già sperimentato ad esempio in Israele, ospiteremo all’hub in Fiera, fino a domenica 6 giugno, uno spazio dedicato ad una birra artigianale. Da un lato sarà un modo per invogliare i ragazzi a vaccinarsi in un contesto giovanile, dall’altro per valorizzare i prodotti artigianali” – così ha spiegato il commissario straordinario di Messina, Alberto Firenze. Questa sarà anche l’occasione di sensibilizzare i ragazzi sul consumo di bevande alcoliche in maniera responsabile.

Bassa gradazione alcolica

La birra “Made in Sicilia” sarà servita alla spina e avrà una bassissima gradazione alcolica. L’imprenditore Daniele De Vincenzo, ha dichiarato che questo è sia un modo per poter avviccinare i giovani alla vaccinazione di massa, ma anche un modo per promuovere l’artiginato locale e le aziende del posto.

“Vogliamo dare il nostro contributo” – così ha spiegato De Vincenzo. La birra richiamerà la tradizione messinese della “Feluca”, un antico veliero mediterraneo utilizzato per la pesca del pesce spada nello Stretto di Messina. L’acquisto della birrà, è bene precisarlo ancora una volta, sarà consentito solo alle persone maggiorenni.

Far proseguire la campagna vaccinale a questi ritmi è molto importante, e queste iniziative servono proprio per sensibilizzare coloro che ancora sono restii a sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2. Per il momento, comunque, l’adesione dei giovanissimi al vaccino sembra avere successo. Si spera che presto anche questa fascia di popolazione sarà totalmente immunizzata contro il Covid-19.