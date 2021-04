Messina, arrestato 59enne per aver molestato due ragazzine su un treno

Sono sempre di più i casi di uomini che si approfittano di giovani ragazze con palpeggiamenti e oscenità varie. L’ultimo fatto, in ordine di tempo, è avvenuto a Messina, dove un 59enne è stato arrestato in quanto molestava due ragazzine sul treno. Fortunatamente, le giovani, insieme agli amici, hanno avuto il coraggio di denunciarlo con conseguente arresto da parte delle forze dell’ordine.

Sul treno diretto a Messina, l’uomo di 59 anni ha molestato due ragazzine di 16 e 17 anni presenti sullo stesso vagone che hanno avuto il coraggio di denunciare quanto successo non appena sono scese dal treno, allertando immediatamente le forze dell’ordine che hanno provveduto all’arresto del malintenzionato.

L’uomo, approfittando del fatto che il treno fosse in dirittura d’arrivo, al capolinea, ne ha approfittato per palpeggiarle, in base a quanto raccontano le due ragazze. Ha provato anche a seguire il gruppo, ma alla vista degli agenti ha tentato anche di darsi alla macchia senza riuscirci in quanto le forze dell’ordine sono riuscite a catturarlo, ingaggiando una colluttazione fisica.

Secondo il racconto delle vittime, l’uomo, in un primo momento, ha cominciato con insulti verbali per poi arrivare ad altre oscenità. Dal momento che le ragazzine hanno deciso d’ignorarlo, ha continuato arrivando ai palpeggiamenti. Non appena arrivati al capolinea, avrebbe voluto seguire il gruppo per continuare la sua molestia, ma l’intervento delle forze dell’ordine lo ha portato alla fuga.

L’aggressore ha anche avuto uno scontro con la polizia dal momento che li ha spintonati e minacciati con una bottiglia di birra. Dopo una certa resistenza, è stato finalmente bloccato e, una volta giunto all’ufficio della polizia, gli agenti si sono resi conto che aveva già precedenti per lo stesso tipo di reato. Il 59enne è stato arrestato per l’accusa di violenza sessuale verso le ragazzine e anche di resistenza a pubblico ufficiale.