Melissa realizza il sogno dopo la scomparsa del suo fidanzato: "Aprire un negozio di animali era il nostro sogno"

Una storia di amore e resilienza sta toccando i cuori di molti. È la storia di Melissa Minoia, una giovane donna che ha trovato la forza di andare avanti dopo la scomparsa del suo compagno, Marco Moioli. Due mesi fa, il destino le ha strappato via la persona amata, ma oggi Melissa trova conforto nel seguire il loro sogno condiviso: l’apertura di un negozio di prodotti per animali.

Quando il sinistro stradale ha sconvolto la sua vita, Melissa era già proiettata verso il futuro imprenditoriale. Aveva lasciato il suo lavoro precedente e stava completando le procedure burocratiche per avviare il negozio insieme a Marco. Tornare indietro sarebbe stato difficile. Così, Melissa ha deciso di continuare lungo il cammino che avevano immaginato di percorrere insieme.

Da circa un mese, come riportato anche dall’Eco di Bergamo, Melissa gestisce il punto vendita Natural Barf a Treviglio, nella provincia di Bergamo. L’acronimo “Barf” significa “Bones and Raw Food” (ossa e cibo crudo), un’alimentazione biologicamente appropriata per gli animali. L’apertura del negozio è stata un modo per onorare la passione che entrambi avevano per gli animali, in particolare per i cani. Melissa racconta che, sebbene Marco non avesse mai avuto cani da bambino, aveva sempre desiderato averne uno. Così, quattro anni fa, quando si sono trasferiti insieme, hanno adottato Zar, un pastore belga malinois.

Zar è diventato un punto di riferimento fondamentale per Melissa, che ha trovato in lui un compagno fedele e un motivo per andare avanti. Il cane dipende completamente da lei per il cibo e per le passeggiate, e questo la spinge a alzarsi dal letto ogni mattina, anche nei giorni più difficili. Melissa crede che Zar abbia qualcosa di Marco, che adorava il loro cane con tutto il cuore.

Ogni giorno, Zar accompagna Melissa nel negozio, diventando il suo socio silenzioso. Gestire l’attività le dà uno scopo e sa che Marco sarebbe felice di vederla seguire il loro sogno insieme a Zar. Marco era sempre entusiasta di ogni cosa, amava vivere appieno e aveva una personalità unica. Era lui che si buttava a capofitto nelle cose, credeva sempre fino in fondo, mentre Melissa era più riflessiva. Ha imparato molto da lui: se non ti metti in gioco, spesso non otterrai risultati. Questa è la lezione che lui le ha lasciato.

La storia di Melissa sta commuovendo tantissime persone, perché parla di perdita e di speranza. È un esempio di come sia possibile trovare la forza di andare avanti, anche quando sembra impossibile. Melissa ha trasformato la sua tristezza in determinazione, e il negozio di prodotti per animali diventa un modo per onorare la memoria di Marco, mantenendo viva la loro passione comune.