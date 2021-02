Maxi tamponamento a Torino: coinvolti 25 veicoli, bilancio di 31 feriti e 2 morti

Un maxi tamponamento è avvenuto nella giornata di oggi 13 febbraio sulla A32 Torino-Bardonecchia, nel territorio di Salbertrand. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, 25 autoveicoli si sono tamponani uno con l’altro creando una coda di diversi metri. I mezzi sono finiti uno sull’altro e alcuni sono andati completamente distrutti a causa del violento impatto. Al momento si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma la causa del sinistro dovrebbe essere ricercata dal fondo stradale reso ghiacciato dalla neve. Purtroppo il bilancio parla di 31 feiti e 2 morti.

La notizia del secondo decesso è arrivata poco fa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: i medici del 118 sono arrivati con diverse ambulanze, questo per permettere alle persone rimaste ferite di essere soccorse e trasportate in ospedale. Gli agenti della Polizia di Stato di Susa hanno invece eseguito i rilievi del caso, raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto stradale in questione è stato completamente chiuso.

Incidente prima dell’ingresso in galleria

Secondo quanto riferisce Torino Today, il sinistro si è verificato poco prima dell’ingresso nella galleria Serra La Voute. Per quanto riguarda la prima persone deceduta, i soccorritori hanno tentato di rianimarla per diverse tempo, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. L’altra persona deceduta è invece una donna, la quale sarebbe deceduta una volta arrivata all’ospedale di Susa, dove era stata portata in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate.

Per quanto riguarda invece le persone ferite, come già detto queste ultime sono 31: due di loro sono in gravi condizioni, mentre quattro automobilisti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e 25 in codice verde, per cui solo questi ultimi hanno riportato poche escoriazioni. Per tutti però la paura è stata davvero tanta. Le immagini che mostrano i giornali sono davvero impressionati: alcuni veicoli sono finiti anche contro le barriere di protezione.

Tra l’altro non è l’unico episodio del genere che si verifica in questi giorni nel mondo. Quello di Torino è il secondo maxi tamponamento nel giro di due giorni. A Forth Worth, in Texas, l’11 febbraio oltre 120 veicoli si scontrarono su un’autostrada della zona. Anche in quel caso le cause dell’incidente sarebbero da ricercare nell’asfalto reso viscido dal ghiaccio. Negli Stat Uniti il bilancio fu di almeni 5 morti e decine di persone rimaste ferite, alcune delle quali anche gravi.