Maxi Incidente in A1, auto schiacciata tra due tir: morte due donne

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Secondo me dovrebbero mettersi tutti d'accordo e costruire una nuova autostrada, parallela a quelle esistenti, ma apposita per i mezzi pesanti. Sono troppo pericolosi per viaggiare in mezzo alle auto normali, specialmente considerando la velocità alla quale si viaggia in autostrada. Immagino che sarebbe una spesa non indifferente, ma se si pensa al risparmio che se ne avrebbe in termini di velocità dei trasporti, che non dovrebbero più fermarsi nei weekend di estate, e di incidenti in meno, secondo me ne varrebbe la pena.