Maxi incendio e tanta paura in uno dei grattacieli di Milano

Periferia sud di Milano, via Antonini 33 in zona Cermenate, tardo pomeriggio. Questo il quadro iniziale in cui domenica 29 agosto 2021 è cominciata la brutta avventura dei quasi settanta condomini che abitano il grattacielo costruito una decina di anni fa nel 2011, e conosciuto da tutti a Milano come la Torre dei Moro.

Pare che il violento incendio sia cominciato nei piani più alti e si sia rapidamente propagato, coinvolgendo ben presto con le fiamme anche i piani inferiori, invadendo gli appartamenti e frantumando tutte le vetrate.

“Ricordo perfettamente che al momento dell’acquisto ci venne detto che i pannelli esterni sarebbero stati ignifughi, invece qui tutto continua a bruciare, come è possibile che sia successo?….” , racconta e allo stesso tempo si chiede una signora che abita proprio nel grattacielo ed è riuscita a scappare subito, costretta ad abbondonare tutte le sue cose in balìa del fuoco. “Mai visto nulla di così impressionante….” dice invece uno dei vigili del fuoco in forza sul posto.

Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano informano che il palazzo non è in pericolo di caduta perché la struttura portante non ha subito danni, ma il rivestimento esterno dell’edificio, il cappotto termico, potrebbe essere stato realizzato con un materiale altamente combustibile che ha contribuito e facilitato l’alimentazione delle fiamme.

Reporter d’eccezione della disavventura di tante famiglie il cantante Morgan, che abita proprio davanti alla Torre di Moro e, smartphone alla mano, ha documentato la sua fuga mostrando in diretta sul suo profilo Instagram l’impressionante video del maxi rogo.

Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco sul posto è stato tempestivo e provvidenziale e solo grazie a loro e ad una veloce fuga dei condomini dalle loro abitazioni, è stato possibile mettere tutti in salvo. Qualche ferito, moltissime le persone terrorizzate, ma nessun morto.