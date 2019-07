Maurizio Costanzo esausto per l’emergenza rifiuti: Portate tutta la monnezza al Campidoglio dalla Raggi

Questa mattina, il noto presentatore e giornalista Maurizio Costanzo, famoso per le sue battaglie politiche e per la sua trasmissione “Costanzo Show”, ha rilasciato un’intervista in diretta su Tgcom24. In questa intervista, Maurizio Costanzo ha affrontato il tema dell’emergenza rifiuti di Roma e, nel farlo, si è caldamente esposto contro l’attuale sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Il giornalista ha dichiarato: “Se lei non è in grado, come sindaco, di smaltire i rifiuti è un problema suo, non nostro. È lei che fa il sindaco!!“. Con queste parole, il giornalista si riferisce all’operato del sindaco di Roma, Virginia Raggi, appartenente al Movimento 5 Stelle.

Ad un tratto il noto giornalista si è rivolto a tutti i romani con una richiesta alquanto originale che potrebbe avere delle importanti conseguenze nel caso venga ascoltato dai cittadini. La richiesta è: “Invito tutti i Romani a prendere tutti i sacchetti dei rifiuti e a portarli al Campidoglio da Virginia Raggi”.

Il giornalista del TgCom24 è rimasto stupito di questo suo atteggiamento e, quando ha cercato di approfondire il discorso con il noto conduttore, si è sentito rispondere con estrema calma e decisione: “Io sono furibondo per la puzza che sento quando esco per strada. Sono furibondo per aver intrattenuto dei rapporti con dei topi che stanno vicino ai cassonetti”.

Nell’ intervista, Maurizio Costanzo ha affermato che, oltre al problema del deposito dell’immondizia, vi è anche quello dei gabbiani che sono diventati più feroci e voraci proprio per la presenza di rifiuti all’aria aperta, anche perché la loro presenza non è spiegata dalla vicinanza del mare, ma dalla montagna di rifiuti depositati in strada, con la conseguenza che si dirigono sui sacchetti abbandonati in strada nella speranza di reperire cibo.

Il problema dell’immondizia attanaglia Roma da molto tempo, e il grande caldo di questi giorni non fa che incentivare il problema ed aumentarne il degrado, con il conseguente moltiplicarsi di insetti, puzza, roditori affamati. Secondo Costanzo, giunti a questo punto è indispensabile che sotto la casa della Raggi si presenti la stessa situazione, in modo tale che si renda conto esattamente di ciò che accade e magari prenda le dovute decisioni per risolvere il problema definitivamente.

Da una prima indagine sui commenti nei social e sul web, sembra che molti cittadini siano d’accordo con questa proposta ma, ovviamente, una parte la reputa del tutto inutile: ora si aspetta di vedere se effettivamente i romani accoglieranno l’invito di Maurizio Costanzo, oppure no.