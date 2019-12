Matteo Salvini lancia una frecciatina alle Sardine e attacca la Nutella

Matteo Salvini, nella giornata del 5 dicembre, ha tenuto un comizio a Ravenna per inaugurare una nuova sezione della Lega in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Un incontro avvenuto tra mille grattacapi per l’ex ministro dell’Interno, che è stato bersagliato dalla presenza di 7.000 sardine.

I manifestanti, come riporta “Il Resto del Carlino”, si sono ritrovati alla Darsena vicino al canale Candiano, che collega l’abitato con il mare. In assenza del fondatore Mattia Sartori, i protestanti hanno cantato i brani di Lucio Dalla, tra cui “Com’è profondo il mare”, mentre non sono mancati “Bella Ciao” e “Romagna Mia”.

Il nuovo attacco di Matteo Salvini

Nonostante stia cercando in tutti i modi di sottovalutare la manifestazione delle Sardine, sembra che Salvini abbia capito i problemi causati dalle stesse in queste settimane. Una signora, al di sotto del palco, ha chiesto al leader della Lega se avesse freddo, ricevendo questa risposta: “No signora, non ho freddo, sto bene. Poi mangio pane e salame e due sardine e sto ancora meglio”. I pochi in questa circostanza applaudono felici per la risposta data da Matteo Salvini grazie alla frecciatina data alle Sardine.

Ma lo show non è finito qui poiché successivamente arriva un attacco anche nei confronti della Nutella, un prodotto “Made in Italy” che ha sempre esaltato in passato. Matteo Salvini, rispondendo a un’altra domanda, dichiara di aver fatto una scoperta choc sull’alimento: “La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che per la Nutella usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani”.

C’è una piccola parte che ha accettato con ironia le parole di Matteo Salvini, mentre altri l’hanno preso sul serio. Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico, rivela in merito: “C’è un progetto della #Ferrero che si chiama progetto nocciola Italia ma evidentemente lui non lo sa”.