Matera, capitale della cultura anche nel francobollo

Uscirà il prossimo 4 marzo il tributo dentellato che onorerà Matera, Basilicata, capitale europea della cultura. E’ la quarta che l’Italia è omaggiata con questo titolo; la prima da quando, invece in tempi recenti, è stato istituto anche quello per le capitali italiane (Mantova, Pistoia e Palermo in passato mentre Parma lo sarà nel 2020).

Come da programma edito dal Ministero dello Sviluppo Economico anche per la “città dei sassi” arriverà un francobollo. Questo valore sarà in tariffa B zona 1 che identifica una spedizione nella zona europea ed al momento ha un costo di invio pari ad 1,15 euro.

Il soggetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (IPZS che ne cura anche la stampa), da comunicato, raffigurerà un panorama della città di Matera nota soprattutto come “la città dei Sassi”.

La tiratura sarà pari a due milioni e cinquecentomila esemplari racchiusi in fogli dal formato adesivo in 45 pezzi. L’obiettivo è dare la possibilità per tempo di trovare il francobollo presso gli spazi filatelia e gli sportelli filatelici di Poste Italiane già dall’uscita.

Non mancheranno, a corredo del francobollo, anche i prodotti correlati del bollettino, folder e tessera come anche il relativo bollo primo giorno di emissione che sarà in uso nella città stessa.

Come deciso dal Ministero sarà possibile vedere l’immagine del francobollo solo il giorno dell’emissione.