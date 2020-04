Massa Carrara: crolla ponte ad Albiano. Due furgoni coinvolti

E’ crollato il ponte di Albiano, in provincia di Massa Carrara, che collega il comune toscano con Santo Stefano di Magra.

Stando alle prime immagini che arrivano dal luogo dell’incidente sarebbero due i furgoni coinvolti. Al momento si parla di un ferito. Uno dei due conducenti del furgone è rimasto illeso mentre l’altro sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Pisa per un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Crollo ponte Albano: due furgoni coinvolti

Il ponte è crollato questa mattina, intorno alle 8. E’ già polemica, però, perchè negli ultimi mesi molti automobilisti avevano fatto notare una profonda crepa formatasi dopo una forte ondata di maltempo lo scorso novembre. I tecnici dell’Anas, società che gestisce l’infrastruttura, però, avevano eseguito un sopralluogo ed un intervento di riparazione ed hanno successivamente riaperto il ponte al traffico cittadino.

Secondo le prime indiscrezioni, entrambi i mezzi sarebbero rimasti sopra l’asfalto del ponte che si è abbattuto su se stesso.

Al momento i vigili del fuoco stanno controllando tutta l’area coinvolta dal crollo per verificare che non vi siano persone sotto le macerie del ponte. Non si esclude, quindi, che potrebbero esserci dei dispersi.

Non resta, quindi, che attendere ulteriori sviluppi della vicenda. Sul posto sono intanto presenti due ambulanze della Croce russa e l’elisoccorso così da essere pronti alla gestione di eventuali feriti.